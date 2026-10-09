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Царьград

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Men Today назвал претендентов на премию Trends Авто 2026

Men Today назвал претендентов на премию Trends Авто 2026

Men Today проводит премию Men Today Trends Авто 2026. Новые модели Tenet Plus, Volga и другие соперничают с Geely и Changan за признание.

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