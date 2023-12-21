Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Хирурги провели уникальную операцию по извлечению взрывателя от ВОГ из спины бойца

Хирурги провели уникальную операцию по извлечению взрывателя от ВОГ из спины бойца

Врачи 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» провели сложнейшую операцию по извлечению взрывателя от ВОГ из мягких тканей спины бойца, который получил ранение во время выполнения боевых задач на Купянском направлении.

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