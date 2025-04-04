Эксперт указал на рост числа детей с СДВГ и элементами аутизма

Это связано с информационной перегрузкой. Детский мозг вынужден регулярно «очищать кэш», пояснил в эфире радиостанции «Говорит Москва» проректор университета «Синергия» по искусственному интеллекту Андрей Комиссаров.
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