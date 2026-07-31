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РПЛ подтвердила перенос матча «Ростов» – ЦСКА в Москву из-за повреждения «Ростов-Арены». Игра «Спартака» и «Краснодара» начнется на 30 минут раньше

РПЛ сообщила об изменениях в календаре 3-го тура чемпионата. «Изменена очередность проведения матчей между клубами «Ростов» и ЦСКА в связи с повреждением инфраструктуры стадиона «Ростов Арена», вызванным стихийным бедствием.

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