smi.today

4 418 подписчиков

Нарендра Моди был приглашен в Париж как почетный гость Дня взятия Бастилии

Нарендра Моди был приглашен в Париж как почетный гость Дня взятия Бастилии

Будущий визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Париж стал для Франции возможностью для укрепления стратегических отношений с этим ключевым международным игроком, 13 июля пишет французская газета Sud Ouest.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх