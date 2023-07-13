Нарендра Моди был приглашен в Париж как почетный гость Дня взятия Бастилии

Будущий визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Париж стал для Франции возможностью для укрепления стратегических отношений с этим ключевым международным игроком, 13 июля пишет французская газета Sud Ouest.
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