Основателю ЧЭМК не удается вернуть свои активы

ЧЕЛЯБИНСК, 27 марта, ФедералПресс. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о передаче в собственность государства ЧЭМК, «Кузнецких ферросплавов» и «Серовского завода ферросплавов».
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