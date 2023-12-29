Депутат Останина назвала приоритеты в работе комитета ГД по защите семьи на 2024 год

Депутат, председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина рассказала, что в весеннюю сессию законодатели планируют добиться принятия нормативного документа о статусе и мерах поддержки многодетных российских семей.
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