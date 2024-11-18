❗️Падение ракеты в Тель-Авиве: местные СМИ и Tg-каналы пишут о четверых раненыхVideo: VivaCut_video_1731957297701_HD.
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❗️Падение ракеты в Тель-Авиве: местные СМИ и Tg-каналы пишут о четверых раненыхVideo: VivaCut_video_1731957297701_HD.
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