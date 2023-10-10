В Тамбове начали поэтапную подачу тепла в многоквартирные дома

В Тамбове начали поэтапную подачу отопления в многоквартирные дома. Для этого энергетики переводят теплопункты на зимний режим работы и открывают задвижки для циркуляции теплоносителя в системе отопления квартальных сетей.
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