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Новости Тамбова

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В Тамбове начали поэтапную подачу тепла в многоквартирные дома

В Тамбове начали поэтапную подачу тепла в многоквартирные дома

В Тамбове начали поэтапную подачу отопления в многоквартирные дома. Для этого энергетики переводят теплопункты на зимний режим работы и открывают задвижки для циркуляции теплоносителя в системе отопления квартальных сетей.

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