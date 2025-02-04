Работница вяземского завода предстанет перед судом за травмирование коллеги

Мастер цеха, нарушив требования охраны труда, привела в движение дробильную установку, когда из неё пытались достать застрявший предмет Суд рассмотрит уголовное дело в отношении мастера цеха одного из заводов Вязьмы, по вине которой сотрудник предприятия получил тяжкий вред здоровью.
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