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Наш потерянный мир

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Россиянин Махачев защитил титул чемпиона UFC в легком весе

Россиянин Махачев защитил титул чемпиона UFC в легком весе

Чемпион UFC в легком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев одержал победу над обладателем титула в полулегком дивизионе (до 65 кг) Алексом Волкановски из Австралии в главном поединке турнира по смешанным единоборствам UFC 294, который прошел в Абу-Даби (ОАЭ).

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