БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В Литве телеведущий-русофоб предложил расстреливать родителей за русские песни ﻿

В Литве телеведущий-русофоб предложил расстреливать родителей за русские песни ﻿

artut.pirogov Литовский телеведущий и радиоведущий Альгис Раманаускас сделал скандальное заявление, предложив расстреливать родителей, которые смотрят российские фильмы.

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