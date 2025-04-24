«Весёленькие» в огромных кавычках дела (ничего весёлого в них нет) начались у Ахеджаковой.
Ахеджакова в нищете живёт в Европе – спектакль провалился, денег нет
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
вд
валерий двойнишников
...хрен с ней...у нас такого добра еще завались.
Ответить
14 час.
М
Мария
В 86 лет самое время начинать карьеру? У неё квартира в Москве, прекрасная дача, хорошая пенсия....Видимо сошла с ума. В её возрасте не о гастролях надо думать. А о том, чтобы самостоятельно дойти до туалета и при этом не забыть, зачем пришла. С последним у неё проблема. Гастроли тут не при чём.
Ответить
12 час.
Владимир Елкин
Кому-то жалко эту скоморохницу? Мне - нет! И нечего её вспоминать!
Ответить
2 час.
Свежие комментарии