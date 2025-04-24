Театр абсурда
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Театр абсурда

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Ахеджакова в нищете живёт в Европе – спектакль провалился, денег нет

Ахеджакова в нищете живёт в Европе – спектакль провалился, денег нет

  «Весёленькие» в огромных кавычках дела (ничего весёлого в них нет) начались у Ахеджаковой.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
...хрен с ней...у нас такого добра еще завались.
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14 час.
М
Мария
В 86 лет самое время начинать карьеру? У неё квартира в Москве, прекрасная дача, хорошая пенсия....Видимо сошла с ума. В её возрасте не о гастролях надо думать. А о том, чтобы самостоятельно дойти до туалета и при этом не забыть, зачем пришла.  С последним у неё проблема. Гастроли тут не при чём.
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12 час.
Владимир Елкин
Кому-то жалко эту скоморохницу? Мне - нет! И нечего её вспоминать!
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2 час.
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