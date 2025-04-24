Ахеджакова в нищете живёт в Европе – спектакль провалился, денег нет

М

Мария

В 86 лет самое время начинать карьеру? У неё квартира в Москве, прекрасная дача, хорошая пенсия....Видимо сошла с ума. В её возрасте не о гастролях надо думать. А о том, чтобы самостоятельно дойти до туалета и при этом не забыть, зачем пришла. С последним у неё проблема. Гастроли тут не при чём.