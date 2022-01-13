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Победа «Реала» над «Барсой», Смолов вернулся в «Динамо», дичь на Кубке Африки, «Интер» взял Суперкубок Италии, переносы в КХЛ, Мозалев, Мишина и Галлямов выиграли короткую на ЧЕ и другие новости утра

Победа «Реала» над «Барсой», Смолов вернулся в «Динамо», дичь на Кубке Африки, «Интер» взял Суперкубок Италии, переносы в КХЛ, Мозалев, Мишина и Галлямов выиграли короткую на ЧЕ и другие новости утра

Доброе утро! Влетаем с двух ног в этот четверг вместе с нашим утренним дайджестом! ☄️ Главное на этот час 1.

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