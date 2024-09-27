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Журнал о бизнесе и инвестициях

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ВТБ ускорит присоединение Почта Банка

ВТБ намерен ускорить процесс присоединения Почта Банка — сделку по покупке доли «Почты России» в нем планируется закрыть уже в этом году, в следующем — вести интеграционные процессы, а в январе 2026-го — завершить присоединение.

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