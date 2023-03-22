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  • V K
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Политолог Марков назвал необычным то, что по итогам встречи Путина и Си Цзиньпина Россия и Китай поддержали КНДР против США

Политолог Марков назвал необычным то, что по итогам встречи Путина и Си Цзиньпина Россия и Китай поддержали КНДР против США

Политолог Сергей Марков назвал необычным то, что по итогам состоявшейся встречи главы РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина Москва и Китай поддержали Северную Корею против Соединенных Штатов.

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