История о том, как можно комфортно жить в России, зарабатывать здесь деньги? при этом внаглую работать бесплатным наводчиком для чужих спецслужб.
Мигрант-азербайджанец сливает фото наших солдат недругам, и почему-то на свободе
Комментарии
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valneva laryssa
Ввести законы военного времени!!!Для всех, а не только для "ценных спецов". Высшую меру вернуть, причем с условием обратного действия, т.е. кто заслужил ранее -получи!!! Фашист гранату!!!
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1 м.
Татьянка Яцук
Мразь какая оборзевшая вкрай!!! И что с этой мразью сейчас- она всё ещё ходит по нашей земле и говнит ???😳
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1 м.
ALEKSANDR LIS
не чего его уроваривать и депортировать-наша страна воюет- а он как враг ведет скрытую войну изнутри страны-значит итог должжден быть наглядным и запоминающимся- отвели в сторону к стенке и по законам военного времени- расстреляли без суда и следствия- на показ-чтобы другие вздрогнули и запомнили-что так будет с кажддым врагом!
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4 н.
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