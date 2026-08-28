Мигрант-азербайджанец сливает фото наших солдат недругам, и почему-то на свободе

Ввести законы военного времени!!!Для всех, а не только для "ценных спецов". Высшую меру вернуть, причем с условием обратного действия, т.е. кто заслужил ранее -получи!!! Фашист гранату!!!

Мразь какая оборзевшая вкрай!!! И что с этой мразью сейчас- она всё ещё ходит по нашей земле и говнит ???😳

ALEKSANDR LIS

не чего его уроваривать и депортировать-наша страна воюет- а он как враг ведет скрытую войну изнутри страны-значит итог должжден быть наглядным и запоминающимся- отвели в сторону к стенке и по законам военного времени- расстреляли без суда и следствия- на показ-чтобы другие вздрогнули и запомнили-что так будет с кажддым врагом!