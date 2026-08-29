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MotoGP. Гран-при Арагона. Марк Маркес выиграл спринт,Алекс Маркес – 2-й, Беццекки – 3-й

Пилот «Дукати» Марк Маркес выиграл спринт перед Гран-при Арагона. Маркес вышел в лидеры на старте и уже не упускал лидерство, наиболльшую конкуренцию испанцу в борьбе за победу составил его брат Алекс.

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