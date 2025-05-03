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Майк Уолтц отклонил предложение стать послом США в Саудовской Аравии

Майк Уолтц отклонил предложение стать послом США в Саудовской Аравии

Бывшему помощнику президента США Майку Уолтцу предложили стать послом в Саудовской Аравии, но он отказался.

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