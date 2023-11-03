Когда в ноябре 2023 будут лучшие даты для денежной стрижки согласно лунному календарю Алёна ЮрьеваДля многих из нас внешний вид имеет большое значение, и стрижка волос является одним из способов выразить свою индивидуальность и ухаживать за собой.