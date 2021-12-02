В ГИБДД рассказали, кто разбился в жуткой аварии на трассе в Карелии

В среду, 1 декабря, на трассе «Кола» в Олонецком районе Карелии произошло смертельное ДТП. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Ниссан» не справился с управлением и вылетел на «встречку», где столкнулся со второй иномаркой «Ауди».