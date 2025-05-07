Под защитой Луны: откройте тайны своего второго знака зодиака и его влияние на судьбу Юлия ЧелкановаКаждый из нас, будь то Козерог, Телец или Водолей, имеет свой уникальный знак зодиака, который влияет на нашу жизнь.
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