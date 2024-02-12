«Я стараюсь не вспоминать свой поступок» – Овсянникова тяжело расплачивается в Европе за антироссийский демарш

Маргарита Аюкаева Ей же дали 8.5 лет каторги, почему не сидит.

O Olga Удивляет, как эта гадина могла в 2022 году "нелегально уехать из России", да ещё с ребёнком, находясь под домашним арестом. Кто её выпустил на границе? Эти люди привлечены к ответственности?