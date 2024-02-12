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«Я стараюсь не вспоминать свой поступок» – Овсянникова тяжело расплачивается в Европе за антироссийский демарш

«Я стараюсь не вспоминать свой поступок» – Овсянникова тяжело расплачивается в Европе за антироссийский демарш

Политнавигатор Экс-редактор «Первого канала» Марина Овсянникова, устроившая в марте 2022 года «антивоенный» демарш в новостной студии Первого канала, сейчас не любит вспоминать о своей выходке.

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Комментарии
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Маргарита Аюкаева
Ей же дали 8.5 лет каторги, почему не сидит.
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2 час.
O
Olga
Удивляет, как эта гадина могла в 2022 году &quot;нелегально уехать из России&quot;, да ещё с ребёнком, находясь под домашним арестом. Кто её выпустил на границе? Эти люди привлечены к ответственности?
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1 час.
Elena Dmitrieva
Меня тоже удивляет, почему таможенный контроль выпустил и Соболь, которая должна государству миллионы, и собчак , находившуюся под следствием и хаматову , обокравшую детский фонд, и эту, если ей присуждён такой большой срок. Для чего тогда нужны эти паспортные контроли ? Ради надменного вида и больших зарплат?
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1 час.

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