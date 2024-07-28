Состояние мировой экономики наталкивает на мысль, что центробанкам-эмитентам основных мировых валют пора начать указывать срок годности номинала, изображенного на купюрах.
Реплика на повышение ключевой ставки
Комментарии
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Григорий Худенко
Бесполезно что - либо анализировать."Мы" живем на таком этаже, что "нас" никто не учитывает при принятии решений.
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11 час.
Дмитрий Бакланов
А зачем комплексовать, если даже выгонят на улицу в этих странах на улице комфортно жить. Когда средняя температура января плюс 5-10...
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10 час.
Александр Макеев
Путин обязан отдать приказ российской армии о проведении войсковой операции против американского Центрального Банка Российской Федерации! Чтобы захватить все здания и хранилища денежных и иных ценностей этого финансового террориста. Зачистить эту американскую финансовую империю на территории Российской Федерации от финансовых террористов во главе с агентом ЦРУ и ФБР - Набиуллиной! Конфисковать в пользу Российской Федерации всю недвижимую и движимую собственность американского Центрального Банка Российской Федерации! ☠️😇👻
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7 час.
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