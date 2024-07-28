Реплика на повышение ключевой ставки

Бесполезно что - либо анализировать."Мы" живем на таком этаже, что "нас" никто не учитывает при принятии решений.

А зачем комплексовать, если даже выгонят на улицу в этих странах на улице комфортно жить. Когда средняя температура января плюс 5-10...

Александр Макеев

Путин обязан отдать приказ российской армии о проведении войсковой операции против американского Центрального Банка Российской Федерации! Чтобы захватить все здания и хранилища денежных и иных ценностей этого финансового террориста. Зачистить эту американскую финансовую империю на территории Российской Федерации от финансовых террористов во главе с агентом ЦРУ и ФБР - Набиуллиной! Конфисковать в пользу Российской Федерации всю недвижимую и движимую собственность американского Центрального Банка Российской Федерации! ☠️😇👻