Яндекс поднял выплаты для этичных хакеров с 300 тысяч до 1 млн рублей

Российская IT-компания Яндекс объявила о выделении направления мобильных приложений в отдельную категорию в рамках программы "Охота за ошибками" и увеличении максимального вознаграждения за обнаружение ошибки в этой категории с 300 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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