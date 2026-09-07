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В Челябинске презентовали проект «290 лиц» в честь Дня города

В Челябинске презентовали проект «290 лиц» в честь Дня города

ЧЕЛЯБИНСК, 7 сентября, ФедералПресс. В преддверии 290-летия Челябинска в Саду Победы состоялась торжественная презентация масштабного проекта «Человек города: 290 лиц Челябинска», организованного редакцией «Комсомольской правды» - Челябинск.

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