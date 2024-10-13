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В Челябинске эвакуировали аэропорт из-за окурка

Уральская транспортная прокуратура устанавливает подробности инцидента в челябинском аэропорту. Известно, что один из пассажиров решил покурить в туалете общей зоны накопителя аэрогавани и бросил окурок в технологическую шахту.

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