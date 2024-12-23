Пародонтоз: обратите пристальное внимание на эти симптомы!

Симптомы пародонтоза очень схожи с симптомами других заболеваний десен Лечение пародонтоза Пародонтоз - это разрушение структур пародонта, возникающее вследствие защитного роста эпителия десны после нарушения целостности базальной мембраны на участке перехода десны непосредственно в зуб.
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