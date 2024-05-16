Екатерина Сергеевич: "Есть принципиальная разница между "быть модным" и "быть стильным"

Есть принципиальная разница между тем, чтобы быть модным и быть стильным. Такое мнение высказала дизайнер одежды, эксперт Екатерина Сергеевич, выступая в ток-шоу "Без галстуков с Александром Стахурским" на телеканале N4, передает Noi.