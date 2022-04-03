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В ПФР уточнили, кому уже увеличили важную выплату до 14 645 рублей

В ПФР уточнили, кому уже увеличили важную выплату до 14 645 рублей

В Пенсионном фонде России раскрыли, кому из россиян уже увеличили важную выплату. Теперь ряд граждан будет получать денежные суммы не менее 14 645 рублей.

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