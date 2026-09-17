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За рулем

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Продажи авто упали на 15%: ждать ли декабрьских скидок и почему каско важнее цены

Продажи авто упали на 15%: ждать ли декабрьских скидок и почему каско важнее цены

На 37-й неделе года на российском рынке было продано 25 353 новых легковых автомобиля. Это на 15,5% меньше, чем неделей ранее, когда был зафиксирован рекорд сезона – 30 016 машин.

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