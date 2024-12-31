В Крыму собрали около 230 тонн загрязненного мазутом песка

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Почти 230 тонн загрязненного мазутом песка собрано в Крыму после крушения танкеров в районе Керченского пролива, очищено более 44 км, сообщили 31 декабря в пресс-службе МЧС республики.
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