За неделю цены на дизельное топливо особенно выросли в регионах Сибири и Дальнего Востока: почему

В целом рост цены на дизельное топливо зафиксирован в 58 субъектах РФ.За неделю цены на дизельное топливо особенно выросли в регионах Сибири и Дальнего Востока, а в целом рост цены на дизельное топливо зафиксирован в 58 субъектах РФ, сообщают «Известия».
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