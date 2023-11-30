За неделю цены на дизельное топливо особенно выросли в регионах Сибири и Дальнего Востока: почему

В целом рост цены на дизельное топливо зафиксирован в 58 субъектах РФ.За неделю цены на дизельное топливо особенно выросли в регионах Сибири и Дальнего Востока, а в целом рост цены на дизельное топливо зафиксирован в 58 субъектах РФ, сообщают «Известия».