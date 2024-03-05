Сын Роналду стал чемпионом Саудовской Аравии раньше отца

Команда «Аль-Насра» выиграла первенство страны среди футболистов не старше 13 лет. В составе «Аль-Насра» чемпионом стал Криштиану Роналду-младший, сын знаменитого португальского нападающего того же клуба.
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