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Павел Карназыцкий: США готовы потратить триллион долларов на сдерживание России?

Павел Карназыцкий: США готовы потратить триллион долларов на сдерживание России?

Bloomberg со ссылкой на отчет-анализ некоего Американского института предпринимательства утверждает, что в случае победы России в Украине Штатам нужно будет потратить на $808 млрд больше на «сдерживание потенциальной российской агрессии в Европе».

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