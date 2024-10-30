Угонщик проведет более трех лет в колонии строгого режима

За угон трех автомобилей мужчина проведет более трех лет в колонии строгого режима. Член преступной группы, 38-летний мужчина, был признан виновным по статье "кража" и приговорен к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.