В Роспотребнадзоре ХМАО рассказали, как правильно выбрать букет на 8 Марта

Специалисты Роспотребнадзора ХМАО рассказали, как правильно выбрать букет на 8 Марта. О том, какого качества должны быть цветы и о правах потребителя сотрудники ведомства сообщили в своем telegram-канале «Роспотребнадзор Югры».
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