Иван Кладкевич: Отмечать Старый Новый год – хорошая семейная традиция 

14 января в России отмечают Старый Новый год – Новый год по юлианскому календарю. Тему комментирует Иван Кладкевич, участник Великой Отечественной войны, почётный гражданин города Твери и Тверской области: — Праздновать Старый Новый год – наша традиция, а традиции надо соблюдать.
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