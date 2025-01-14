Иван Кладкевич: Отмечать Старый Новый год – хорошая семейная традиция 

14 января в России отмечают Старый Новый год – Новый год по юлианскому календарю. Тему комментирует Иван Кладкевич, участник Великой Отечественной войны, почётный гражданин города Твери и Тверской области: — Праздновать Старый Новый год – наша традиция, а традиции надо соблюдать.