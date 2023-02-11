Тарасенко забил в дебютном матче за «Рейнджерс» – «Сиэтлу» с передачи Панарина

Форвард «Рейнджерс» Владимир Тарасенко открыл счет в матче с «Сиэтлом» (4:1, идет 2-й период). Россиянин отличился на 3-й минуте дебютной игры за нью-йоркский клуб, куда его в четверг обменяли из «Сент-Луиса», Тарасенко забил с передачи Артемия Панарина.