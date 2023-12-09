Боксер Гаджимагомедов: МОК относится к России не совсем с чистой душой

Двукратный чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр в составе сборной России Муслим Гаджимагомедов поделился мнением о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) относится к России не с совсем чистой душой, передает "Чемпионат".
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