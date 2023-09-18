Дом творчества в Переделкине — площадка для русофобов

Минкульт ждет кабы чего не вышло .. боятся за свои места.... Ждут когда до Путина дойдет

Юлия Белова

Вообще-то хорошая мысль... Проштрафился - в зону СВО. Отработать по специальности срок соответственно тяжести проступка. Если только языком молол - съездил кино снял или показал, спел для бойцов в неглубоком тылу, спектакль сыграл небольшой, развлек ребят. Если особо злостно выступил - на передовую, во фронтовую концертную бригаду. И не отпускать, пока не отработает.