Дом творчества в Переделкине. В эти выходные здесь гостит проект Новая Голландия, который привез выставку, посвящённую истории острова и тому, что происходит на нём последние 12 лет, а также организовал серию мероприятий.
Дом творчества в Переделкине — площадка для русофобов
Комментарии
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ВР
Виктор Рубцов
Минкульт ждет кабы чего не вышло .. боятся за свои места.... Ждут когда до Путина дойдет
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7 час.
Игорь Ткачук
Перделкино оплот либеральной богемы
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6 час.
Юлия Белова
Вообще-то хорошая мысль... Проштрафился - в зону СВО. Отработать по специальности срок соответственно тяжести проступка. Если только языком молол - съездил кино снял или показал, спел для бойцов в неглубоком тылу, спектакль сыграл небольшой, развлек ребят. Если особо злостно выступил - на передовую, во фронтовую концертную бригаду. И не отпускать, пока не отработает.
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2 час.
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