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Нужно пообещать России, что Украина не войдёт в НАТО, — кандидат в президенты США

Нужно пообещать России, что Украина не войдёт в НАТО, — кандидат в президенты США

Американский миллиардер индийского происхождения Вивек Рамасвами, участвующий в гонке на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, считает, что Штаты должны пообещать России, что Украина не войдёт в НАТО.

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