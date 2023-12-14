Нужно пообещать России, что Украина не войдёт в НАТО, — кандидат в президенты США

Американский миллиардер индийского происхождения Вивек Рамасвами, участвующий в гонке на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, считает, что Штаты должны пообещать России, что Украина не войдёт в НАТО.
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