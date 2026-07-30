Новая гигантская система хранения энергии Tesla Megablock общей емкостью 1,814 ГВт•ч появится в Южной Австралии

Крупнейший проект хранения энергии стал вдвое большеАвстралийская компания Neoen объявила о расширении проекта Goyder Battery в Южной Австралии, удвоив его мощность после заключения двух 15-летних контрактов в рамках государственной программы Firm Energy Reliability Mechanism (FERM).
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