Песошин поздравил татарстанцев с Днем защитника Отечества

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил жителей республики с Днем защитника Отечества. Особую признательность он выразил ветеранам армии и флота, которые, выполнив свой воинский долг, прививают молодому поколению дух патриотизма.
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил жителей республики с Днем защитника Отечества. Особую признательность он выразил ветеранам армии и флота, которые, выполнив свой воинский долг, прививают молодому поколению дух патриотизма.
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