Учитель английского языка из Нового Уренгоя стала призером олимпиады «PROуспех»

Педагог из Нового Уренгоя стала призером всероссийской олимпиады «PROуспех». За звание лучших в онлайн-туре соревновались 800 участников из 33 регионов страны, сообщил департамент образования газовой столицы.
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