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Учитель английского языка из Нового Уренгоя стала призером олимпиады «PROуспех»

Учитель английского языка из Нового Уренгоя стала призером олимпиады «PROуспех»

Педагог из Нового Уренгоя стала призером всероссийской олимпиады «PROуспех». За звание лучших в онлайн-туре соревновались 800 участников из 33 регионов страны, сообщил департамент образования газовой столицы.

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