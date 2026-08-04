Шурик раскрыл тайну "кровавой" сцены с Балбесом в комедии

На съемочной площадке киноновеллы "Напарник" с участием Алексея Смирнова и Шурика произошла ошибка. В одном из дублей злополучная бочка оставила следы на брюках героя раньше, чем предполагалось сценарием, что указывает на неудачный монтаж.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии