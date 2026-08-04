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Царьград

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Шурик раскрыл тайну "кровавой" сцены с Балбесом в комедии

Шурик раскрыл тайну "кровавой" сцены с Балбесом в комедии

На съемочной площадке киноновеллы "Напарник" с участием Алексея Смирнова и Шурика произошла ошибка. В одном из дублей злополучная бочка оставила следы на брюках героя раньше, чем предполагалось сценарием, что указывает на неудачный монтаж.

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