В Китае отменили наивысший уровень опасности

Министерство природных ресурсов Китайской народной республики (КНР) отменило красный, наивысший уровень опасности, который объявили из-за цунами после мощного землетрясения в акватории города Хуалянь на Тайване.
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