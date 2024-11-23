Ефимов: Москва предоставит землю для строительства нового производственного комплекса

На юго-западе Москвы построят новый производственный комплекс в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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