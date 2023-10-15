Украинцы смогут въехать в РФ только через два пункта пропуска

С 16 октября для граждан Украины меняется процедура въезда в Российскую Федерацию. Эти новые меры были введены правительством России с целью обеспечения безопасности и контроля въезда иностранных граждан.
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