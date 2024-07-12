«Манчестер Юнайтед» продал Ван де Бека в «Жирону»

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Донни ван де Бек продолжит карьеру в Испании. Сайт «Жироны» объявил о переходе голландского полузащитника из «Манчестер Юнайтед» и заключении с ним контракта до 2028 года.
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